Ukrayna: Putin ile Zelenskiy yakında görüşebilir

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna devlet başkanlarının yakında görüşebileceğini söyledi. Podolyak, olası görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermekten ise kaçındı.

Sputnik'in aktardığına göre basın toplantısında konuşan Podolyak, “Sunmakta olduğumuz belge paketi geliştirildi ve teklifler Rusya tarafına iletildi. Prensipte devlet başkanlarının görüşmesine hazırlanmaya başlanabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle galiba yakın gelecekte liderlerin görüşmesinin gerçekleşeceği şeklinde bir anlayışa varabiliriz” dedi.