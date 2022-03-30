Rus heyetten açıklama: Ukrayna temel taleplerimizi karşılamaya hazır olduğunu belirtti

Dün İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere ilişkin Rus heyetten bir açıklama yapıldı.

Rusya müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy bugün yaptığı açıklamada “Ukrayna, Rusya’nın yıllardan beri üstünde ısrarcı olduğu temel talepleri yerine getirmeye hazır olduğunu resmi olarak söyledi" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Medinskiy "Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, Ukrayna topraklarında NATO’nun (Rusya’ya) saldırı amacıyla kullanacağı bir mevzi oluşturulması riski ortadan kaldırılmış olacak" diye belirtti.