Ukrayna parlamentosu sahte Jim Carrey fotoğrafı paylaştı

Ukrayna Parlamentosu, sosyal medya hesabından ünlü ABD'li oyuncu Jim Carrey'in fotoşoplu bir fotoğrafını paylaşarak Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklediğini iddia etti.
Fotoğrafta, Carrey'in tişörtünün üstünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret içerikli bir yazı yer alırken, orak çekiç simgesinin de üstü çizilmiş görünüyor.
Fotoğrafın orijinalinde, Carrey'in tişörtünde herhangi bir yazı veya simge bulunmuyor.
Американський актор Джим Керрі підтримав Україну🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/x0lwspY0JC— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 7, 2022