Ukrayna parlamentosu sahte Jim Carrey fotoğrafı paylaştı

Ukrayna Parlamentosu, fotoşopla Jim Carrey'in tişörtünün üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'e hakaret eden ifadelerin ve antikomünist simgelerin koyulduğu bir görsel paylaştı.

Haber Merkezi

Ukrayna Parlamentosu, sosyal medya hesabından ünlü ABD'li oyuncu Jim Carrey'in fotoşoplu bir fotoğrafını paylaşarak Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklediğini iddia etti.

Fotoğrafta, Carrey'in tişörtünün üstünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret içerikli bir yazı yer alırken, orak çekiç simgesinin de üstü çizilmiş görünüyor.

Fotoğrafın orijinalinde, Carrey'in tişörtünde herhangi bir yazı veya simge bulunmuyor.

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