Ukrayna parlamentosu Rada milletvekili İlya Kiva, ülkesindeki savaşı kaybedilmiş bir savaş olarak nitelendirdi ve bu gerçeği kabul ederek derhal Rusya ile müzakereye oturma çağrısı yaptı.

Rada’da Rusya yanlısı “Yaşam İçin Muhalefet Platformu” grubundan olan Kiva, savaşı sona erdirmek için parlamentoda bir müzakere grubu oluşturulması ve diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

Kiva, Ukrayna'daki savaşı "anlamsız ve kaybedilmiş" olarak nitelendirdi ve devam etmesinin daha büyük kayıplara neden olacağını ifade etti.

Milletvekili ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra ülkenin hükümeti ve parlamentosunun istifasının düşmanlıkların sona ermesine yönelik ilk adım olabileceğini vurguladı. Kiva, müzakerelere başlamayı ikinci adım olarak nitelendirdi.