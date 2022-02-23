Ukrayna Parlamentosu ülke genelinde geceyarısından itibaren yürürlüğe girecek Olağanüstü Hal kararını kabul etti.
Ukrayna Parlamentosu OHAL'i onayladı
Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan oylamada ülke genelinde OHAL kabul edildi.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
soL - İstanbul
Ukrayna Parlamentosu OHAL'i onayladı
Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan oylamada ülke genelinde OHAL kabul edildi.
Haber Merkezi
Ukrayna Parlamentosu ülke genelinde geceyarısından itibaren yürürlüğe girecek Olağanüstü Hal kararını kabul etti.