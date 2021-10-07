Ukrayna parlamentosu, başkan Dmitro Razumkov'u görevden aldı

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Meclis Başkanı Dmitro Razumkov'u görevden aldı. Karar 284 oyla kabul edildi.

İktidar partisi Halkın Hizmetkarı, partinin eski üyesi Razumkov'un görevden alınması için gereken minimum 226 oyu tek başına sağlayamadı. Razumkov'un görevden alınmasına iktidar partisinden sadece 215 kişi oy verdi. Yulya Timoşenko liderliğindeki Batkivşçina, Güven ve Gelecek ve diğer partilerden milletvekilleri de görevden alma lehinde oy kullandı.

Oylamanın ardından Razumkov önce başkanlığı, ardından parlamento salonunu terk etti.

Ukrayna parlamento başkanını görevden alma prosedürü Salı günü başlatıldı. Başkan Volodimir Zelenskiy, Razumkov ile parti arasındaki oligark yasası ve yaptırım politikaları konusundaki anlaşmazlıklar ışığında milletvekillerinin meclis başkanını değiştirmek istediklerini açıkladı.

Razumkov, meclis başkanlığı görevinden alınsa bile siyaseti bırakmayacağını söyledi.

Salı günü, milletvekilleri, "usul kurallarını çiğnediği için" iki gün boyunca oturumlara başkanlık etmesini yasakladı. Daha sonra Verkhovna Rada 7 Ekim'de Razumkov'un istifasını değerlendirmeye karar verdi. Konuşmacı, usulün meclis kurallarını ihlal ettiğini düşünmesine rağmen, görevden alınmasını bir mahkemede protesto etmeyeceğine söz verdi. Aynı zamanda, kendisini meclis koltuğundan çıkarmaya teşebbüs edilmesi halinde mahkemeye gideceği konusunda uyardı.

Zelenskiy'nin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, Razumkov en yakın yardımcılarından biriydi ve Halkın Hizmetkarı partisinin listesinin başındaydı. Razumkov, meclis başkanlığına atandıktan sonra meclis grubundan ayrıldı. Usul kurallarına göre, Ukrayna parlamento başkanı parti mensubu olmayan bir figür olmalıdır.