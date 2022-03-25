Ukrayna ordusunun geriye kalan en büyük yakıt deposu vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kalinovka köyünde Ukrayna ordusuna ait büyük bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposu denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleri ile vuruldu. Depodan ülkenin orta kısımlarındaki askeri birimlerine sevkiyat yapılıyordu.

Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Ka-52 ve Mi-28N helikopterlerinin, yedi tank, beş piyade savaş aracı ve üç zırhlı personel taşıyıcı dahil 24 askeri teçhizatı imha ettiği belirtildi.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna’ya ait 51 askeri altyapı unsurunun vurulduğunu da aktardı. Bunlar arasında iki komuta merkezi, üç çoklu fırlatma roketatar düzeneği, iki Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir S-300 bulunuyor.