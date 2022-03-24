Biden: Rusya kimyasal kullanırsa karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun "Liderler Zirvesi" sonrası gazetecilerin karşısına çıktı. Biden, burada yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın çatışmayı çözmek için topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerekeceğine inanmadığını söyledi

Biden, "Ukrayna'nın çözüm adına bazı toprakları feda edip etmeyeceğine Kiev karar verecek" dedi.

NATO'nun "uyum içinde" olduğunu iddia eden Biden, "Daha önceki konuşmalarımızda aslında bu uyumu Putin’in beklemediğini anlatmıştım. NATO hiç olmadığı kadar uyum içerisinde. Putin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bizler ilkeler içinde hareket ediyoruz." dedi.

Kimyasal silah iddialarına ilişkin de konuşan Biden "Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması lehinde konuşurken Ukrayna'ya G20 toplantılarına katılma fırsatı vermeyi teklif etti.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanması durumunda Batılı müttefiklerin karşılık vereceğini de ekledi. Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Ayni bir yanıtı tetikleyecektir." dedi.