Erdoğan: Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin bunu desteklediğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: