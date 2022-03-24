Erdoğan: Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin bunu desteklediğini ifade etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Montrö’nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz
- Başta Avrupa olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli
- Zirvede güvenliğin bölünmezliği ilkesine dikkat çektim
- Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerekir
- AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştük. Bu vesileyle AB üyelik sürecimizin canlandırılması konusunu konuştuk
- Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler sürdürülecek
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi
- Ukrayna’nın Rusya’nın Kırım ve Donbass’a yönelik taleplerine sıcak bakmıyor
- Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak