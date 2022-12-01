Ukrayna ordusu saflarında Türkler: Turan Taburu kimlerden oluşur?

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesi devam ederken, mart ayında kuruluşu ilan edilen Uluslararası Lejyonlar'da dünyanın dört bir yanından çok sayıda paralı asker Ukrayna ordusu saflarında savaşmayı sürdürüyor.

Son aylarda Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinden milislerin yer alacağı, 'Turan Taburu' adında yeni bir yapının kurulduğu açıklandı.

Ekim ayında Azerbaycanlı paralı asker Magomed Jafarov, Rusya'ya karşı savaşmak üzere bir 'Türk Lejyonu' kuracağını ilan etti. Jafarov, birliğin bünyesinde Azeriler, Türker, Kırım Tatarları, Özbekler ve diğer Türki cumhuriyetlerden milislerin bulunacağı bilgisini verdi.

Binlerce takipçisi olan Rus Telegram kanalı Wargonzo, paralı askerlerin toplanması ve muharebe koordinasyonunun İzmir üzerinden yapılabileceğini iddia etti.

Geçen ay kuruldu

Öte yandan Turan Taburu adı verilen grup, 21 Kasım'da kurulduğunu ilan etti. Tabur komutanının Almaz Kudabek adında bir Kırgızistanlı olduğu belirtildi. Tabur bünyesinde yaklaşık 350 milisin faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Daha önce Rusya'da tamirci ve kuaför olarak çalışan Kudabek, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin başlamasının ardından Ukrayna'ya geçmişti.

Kırgızistan'ın Kiev Büyükelçisi İdris Kadirkulov, Kudabek'e ülkesine dönmesi yönünde çağrı yapıldığını, fakat reddederek yerel milis kuvvetlerine katıldığı bilgisini verdi.

Bu yılın nisan ayında Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, Kudabek hakkında 'Kırgızistan vatandaşının yabancı bir devletin topraklarında silahlı çatışmalara veya askeri operasyonlara katılması hakkındaki' kanun kapsamında yargı süreci başlatıldığını bildirdi.

Ukrayna'daki yabancı paralı askerler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in mart ayında Uluslararası Lejyonlar'ın kurulduğunu açıklayarak dünyanın dört bir yanındaki paralı askerleri ülkeye davet etmesinden önce de ülkede, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleriyle yaşanan çatışmalara çok sayıda yabancı militanın katıldığı biliniyordu.

Bu militanlar, ağırlıklı olarak Avrupa'daki neo-Nazi örgütlerin üyeleriydi. Ukrayna Ulusal Muhafızları'na bağlı olan neo-Nazi Azov Taburu, 2015 yılında yabancı militanları çekmek üzere 'Mizantropik Tümen' adında bir yapılanma oluşturmuştu.

Mizantropik Tümen’in suç faaliyetleri Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına konu olmuştu.

BM İnsan Hakları Komiserliği’nin 2018’de hazırladığı raporda, “BM; Kiev, Ternopil ve Lviv’deki Roman yerleşimlerine yönelik, radikal sağ grupların mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen 3 saldırı belgeledi. En ciddi vaka 23-24 Haziran 2018’de yaşanan, bir grup gencin Lviv’deki bir Roman yerleşimine saldırarak bir adamı bıçaklayarak öldürdüğü ve 10 yaşında bir erkek çocuğun da dahil olduğu 3 kişiyi yaraladığı olaydı. Tüm failler 16 ila 20 yaşları arasındaydı ve yeni kurulan radikal sağ grup ‘Nüchterne ve wütende Jugend’ mensubu olduklarını iddia ettiler. Yeni grubun, Mart 2018’de Lviv’de bir LGBTQI aktivistine düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenen Azov Taburu ile bağlantıları olan aşırı milliyetçi grup Mizantropik Tümen ile bağlantıları olduğu bildiriliyor. Ağustos ayı itibarıyla 6 şüpheli gözaltında ve 2’si ev hapsinde” değerlendirmesi yer almıştı.

Örgüt; Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika ve Avustralya’dan çok sayıda neo-Nazinin uzun zamandır Ukrayna’ya gelerek Donbass cumhuriyetlerine karşı savaşta yer almalarına yardımcı oluyor.