Ukrayna Ordusu, "Rus amfibi hücum gemisi imha edildi" açıklamasında bulundu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Orsk” adlı savaş gemisinin Rusya tarafından kontrol altına alınan Berdiansk limanında vurulduğu bilgisini paylaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ukrayna Ordusu Rusya'ya ait savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Ukrayna Ordusu, Rusya'ya ait savaş gemisi Orsk'u imha ettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Ukrayna Ordusu, "Rus amfibi hücum gemisi imha edildi" açıklamasında bulundu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Orsk” adlı savaş gemisinin Rusya tarafından kontrol altına alınan Berdiansk limanında vurulduğu bilgisini paylaştı.