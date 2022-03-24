Ukrayna Ordusu Rusya'ya ait savaş gemisini vurduğunu duyurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya'ya ait savaş gemisi Orsk'u imha ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ukrayna Ordusu, "Rus amfibi hücum gemisi imha edildi" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Orsk” adlı savaş gemisinin Rusya tarafından kontrol altına alınan Berdiansk limanında vurulduğu bilgisini paylaştı.

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