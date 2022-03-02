Ukrayna ordusu Rusların Kiev’e girişini önlemek için köprüleri yıkıyor

Rusya’nın Ukrayna'da birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle, Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri imha edilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.

Özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Öte yandan Ukrayna ordusunun Kiev’in doğusundaki Baryşivka kırsal bölgesindeki bir köprüyü daha patlatarak yıktığı öğrenildi. (İHA)