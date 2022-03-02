Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ikinci toplantı ertelendi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sürerken, taraflar arasında Pazartesi günü başlayan müzakerelerde ikinci toplantının bu akşam yapılması bekleniyordu.
Ukraynalı heyetin müzakerelerin ikinci toplantısının yapılacağı Belarus'un Polonya sınırına yakın yere doğru yola çıktığını ancak toplantının yarına ertelendiği bildirildi.
Daha önce Rusya heyetinin bölgeye ulaştığı bildirilmişti.
RT'nin haberine göre Rusya heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy müzakerelerin ikinci turunun Polonya-Belarus sınırında açıklanmayan bir yerde yapılacağını bildirdi.
Sputnik daha önce bir kaynağına dayandırdığı haberinde toplantının SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını duyurmuştu.