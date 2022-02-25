Ukrayna ordusu başkent Kiev yakınlarında Rus güçleriyle savaştığını duyurdu

Ukrayna ordusu, başkent Kiev dışında Rus güçleriyle savaştığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini söyledi.

AFP, Kiev şehrinin kuzey bölgesinde çatışmalar yaşandığını aktardı.

Rus ordusu, Kiev'in yakınlarındaki bir askeri havaalanına dün operasyon düzenlemiş ve kontrol altına aldığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Molotov kokteylleri hazırlayın

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıkalmada Rusya kuvvetlerinin Kiev'in batı yakasındaki Obolonski ilçesine girdiğini doğrulayarak bölge sakinlerine "molotov kokteyli hazırlayıp işgalciyi etkisiz hale getirme" çağrısında bulundu.