Ukrayna: Müzakereleri reddetmedik ama koşullar değişmeli

Ukrayna Başkanlık Ofisi Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile müzakere etmeyi reddetmediğini, ancak koşulların değişmesi ve ültimatomlar olmaması halince müzakerelerin devam edebileceğini açıkladı

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanlık Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile müzakere etmeyi reddetmediğini, ancak kabul edilemez koşullar ve ültimatomlar olmadan tam teşekküllü bir müzakere sürecine hazır olduğunu açıkladı" denildi.