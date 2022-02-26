Ukrayna, Kiev ve Moskova müzakere detaylarını görüşüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.
Haber Merkezi
Ukrayna: Müzakere için Rusya ile yer ve zaman görüşüyoruz
Zelenskiy'nin sözcüsü, 'Rusya ile müzakere için yer ve zamanı görüşüyoruz' dedi.
Haber Merkezi
Ukrayna, Kiev ve Moskova müzakere detaylarını görüşüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.