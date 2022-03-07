Ukrayna müzakere heyetinden dikkat çeken 'NATO' çıkışı

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, "NATO dışı modelleri" istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Arahamiya, bunun sadece Rusya'yla ele alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Sputnik'in haberine göre, NATO'nun önümüzdeki 5-10 yıl içinde Ukrayna'yı üyeliğe almaya hazır olmadığının altını çizen Arahamiya, üyelik başvurusu için mücadele etmeyeceklerini belirtti.