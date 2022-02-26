Ukrayna kuvvetleri Donetsk'i bombaladı

Ukrayna güçlerinin Donetsk'i bombaladığı açıklandı. Donetsk'te duyulan top atışlarını RIA Novosti ve Sputnik muhabirleri de doğruladı.

Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Donetsk'teki iki yerleşim yerinin bombalanması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

RIA Novosti'nin haberine göre, Donetsk'in Kievski yerleşim yerindeki bombalamanın saat 19.07'de gerçekleştiği açıklandı. Bölgenin üç gündür bombalandığı belirtilirken, bu süreçte konutlar, altyapı tesisleri ve bir anaokulunun bombalandığı belirtildi.

DHC, Veseloye yerleşim yerindeki bombalamada Ukrayna'nın Minsk Anlaşması'nda yasaklanan mühimmatı kullandığını ifade etti.

Ukraynalı askerler silah bırakıyor

DHC Sözcüsü Darya Morozova, kırktan fazla Ukrayna askerinin gönüllü olarak DHC saflarına geçtiğini ifade etti.

LHC'den yapılan açıklamada ise bugün üç Ukrayna askerinin daha silah bıraktığı açıklandı.