Ukrayna krizi petrol tekellerine yaradı: Shell kârını ikiye katladı

Enerji piyasasındaki kriz petrol ve doğalgaz tekellerine yaradı. Ukrayna savaşının ardından enerji tekelleri rekor seviyede kâr açıklamaya devam ediyor.

Petrol ve doğalgaz tekeli Shell, beklentileri aşarak, 2022 yılında rekor kâr elde ettiği açıkladı. Shell geçen sene yaklaşık 40 milyar dolarlık kâr elde ettiğini, özellikle 2022'nin son üç ayında doğalgaz ticareti sayesinde rekor kârın gerçekleştiğini bildirdi.

Financial Times'ın haberine göre, Shell bugün yaptığı açıklamada, düzeltilmiş kazançlarının iki kattan fazla artarak 39,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve 2008'deki 31 milyar dolarlık kâr rekorunu kırdığını bildirdi.

Shell CEO'su Wael Sawan, şirketin rekor kârı hakkında yaptığı açıklamada, "Shell'in farklılaşmış portföyünün gücünü ve değişken bir dünyada müşterilerimize hayati enerji sağlama kapasitemizi gösterdi. İkna edici hissedar getirileri sunarken disiplinli kalmayı planlıyoruz" yorumunda bulundu.

Öte yandan, ABD'li Chevron da 36,5 milyar dolar kâr açıklarken, diğer bir ABD'li enerji tekeli ExxonMobil ise 2022'de 55,7 milyar dolar kâr elde ettiğini bildirmişti. İngiliz BP ve Fransız TotalEnergies'in kârlarını gelecek hafta açıklaması beklenirken, küresel petrol tekellerinin 2022'de toplam kazançlarının 200 milyar doları aşması öngörülüyor.