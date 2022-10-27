İ﻿ngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji tekeli Shell, yılın üçüncü çeyreğinde kârının 9,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Kâr artışında yılın ikinci çeyreğine kıyasla bir yavaşlama görülse de, Shell g﻿eçen yılın aynı dönemindeki 4,2 milyar dolara göre kârlarını iki mislinden fazla artırmış oldu.

U﻿krayna savaşının ardından birçok ülke Rus enerjisine bağımlılığını azaltma yönüne gidince piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatları hızla yükseldi.

BBC'nin aktardığı habere göre, N﻿isan ve Haziran ayları arasında, petrolün varili 120 dolara kadar tırmanırken Shell de 11,4 milyar dolarla rekor kâr elde ettiğini açıklamıştı. Ardından enerji fiyatları bir miktar düşse de halen yüksek bir düzeyde seyrediyor.

2022 yılının başından bu yana yani; yılın ilk üç çeyreğinde Shell 30 milyar dolar kâr etti. Bu veri, 2021 yılının ilk 9 ayıyla kıyaslandığında iki mislinden fazla bir artış anlamına geliyor.

S﻿hell böyle rekor kârlar elde ederken İngiltere'de elektrik ve gaz faturaları da hızla artıyor. İngiliz hükümeti, Kuzey Denizi'nde faaliyet gösteren enerji şirketlerine Temmuz ayında parlamentonun da onayıyla bir defalık bir yüzde 25 vergi koyduysa da bu sadece İngiltere'de elde ettikleri karları kapsıyor. Çoğu petrol ve doğal gaz şirketi kârlarının çok büyük bir kısmını İngiltere dışından elde ediyor.