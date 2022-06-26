Ukrayna: Kiev, NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Financial Times'a konuşan Jovkva, Ukrayna'nın NATO'ya üyelikle ilgili adımlar atmayacağını çünkü İttifak'ın Kiev'in isteklerini reddettiğini söyledi.

Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyeliğinin kısa vadede imkansız olduğunu belirterek, yine de NATO ile ilişkilerin devam edeceğini umduğunu dile getirdi. NATO'nun Madrid Zirvesi'ne de değinen Jovkva, NATO üyelerini Rusya'nın partner olarak tanımlandığı tüm ifadeleri strateji belgesinden çıkarmaya ve Moskova'ya sert ve ciddi uyarı mesajları göndermeye çağırdı.