Rusya Savunma Bakanı Şoygu Ukrayna'da

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatının devam ettiği bölgeleri ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus birliklerinin komuta merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Bölgede Rus yetkililerle görüşen Şoygu, Rusya ordusunun ana operasyon noktalarındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Sergey Şoygu’nun askeri bir helikopterle karargaha indiği görülüyor. Görüntülerde Şoygu’nun komutanlar ile Ukrayna’daki savaş haritası üzerinde çalıştığı görülürken, kameranın haritayı göstermemesi ve Şoygu ile komutanların seslerinin kesilmiş olması dikkat çekti.