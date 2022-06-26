ABD Hazine Bakanlığı: Türkiye ile Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaları için görüştük

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun 22-24 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye gelerek yetkilerle görüştüğü açıklandı. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "Türkiye ve bölgedeki ekonomik meseleler, terör finansmanıyla mücadele ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı konularında" görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adeyamo'nun, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştüğü açıklandı. Açıklamaya göre, Adeyamo ve Türk yetkililer "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya yönelik emsalsiz ve çok taraflı yaptırımlara Türkiye'nin de katılmasını" görüştüler.

Ayrıca açıklamada, "Tüm taraflar, Türkiye'nin yasadışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi" denildi.