ABD basını: Erdoğan'ın U dönüşü

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin uzun bir süredir askıya alınmasının ardından, bu hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına yansıyan görüntülerde Erdoğan'ın Selman'a yakın davranışları, Selman için düzenlenen ziyafet ve Erdoğan'ın Selman'ı uçağının kapısına kadar yolcu etmesi dikkat çekti.

Voice of America'da (VoA) yayımlanan bir analizde, görüşmede verilen olumlu mesajlara ve Ankara-Riyad hattındaki yakınlaşmaya rağmen iki ülke arasında güvensizliğin devam ettiği ifade edildi. Dorian Jones tarafından kaleme alınan analizde, Erdoğan ve Selman arasında yıllardır süren gerilimin ardından Türk yetkililerin Suudi prensin ziyaretini “ilişkilerde yeni bir dönem” olarak sunduğu belirtildi. Yazıda, ekonomist Timothy Ash'in “Erdoğan'ın diplomatik U dönüşü ekonomik gerekliliklerin bir sonucu” değerlendirmesine de yer verildi.

Ash: Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var

Türkiye'de gelecek yıl düzenlenecek seçimlere dikkat çeken Ash, “Türkiye'deki makroekonomik durum epey zorlu. TL'de değer kaybı sürüyor, bu nedenle Erdoğan'ın gerçekten de paraya ihtiyacı var. Seçim öncesinde biraz istikrar sağlamak için dövize ihtiyaç duyuyor” dedi.

Güvensizlik ve şüpheler sürüyor

VoA'ya konuşan uzmanlar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında son dönemde dikkat çeken yakınlaşmaya rağmen ikili ilişkilerde karşılıklı güvensizliğin ve şüphelerin sürdüğünü ifade etti. Uzmanlara göre, Ankara-Riyad hattındaki yakınlaşmanın bir nedeni de İran'la ilgili endişelerin yanı sıra güvenlik ve savunma konuları.

Suudi Arabistan, İran'a karşı Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor

İngiltere merkezli Energy Club'un başkanı Mehmet Öğütçü, “Suudiler, İran'a karşı Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. ABD'nin önceliğinin Çin'i kontrol etmek olduğunu biliyorlar. Bu nedenle Türkiye göz ardı edemeyecekleri bir ülke. Ama bu karşılıklı bir alışveriş. Bu nedenle ekonomi, siyaset ve güvenlik alanındaki çıkarlar da sürece dahil” diye konuştu.

Selman ekonomik destek olmak için isteksiz

Yazıda, Prens Selman'ın seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomik destek olmakta isteksiz olabileceği de ifade edildi.