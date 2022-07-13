Ukrayna KDHC'yle diplomatik ilişkilerini kesti

Gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Puşilin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)tarafından tanınmaya başlandıklarını duyurmuştu. Bu açıklamayı takiben Kore'nin Moskova Büyükelçiliği, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk'in resmi olarak tanınması için yasal adımları atmıştı.

Kore, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan üçüncü BM üyesi oldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ysa bu adıma tepki göstererek (KDHC) ile diplomatik ilişkilerin ve ekonomik temasların kesildiğini duyurdu.