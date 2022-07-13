KDHC Donetsk'in bağımsızlığını tanıdı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin tarafından bugün yapılan açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını söyledi.

Puşilin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu bizim için bir başka diplomatik zafer" yorumunu yaptı.

Puşilin KDHC'ye "Donbass halkına verdiği büyük destek" için teşekkür etti.