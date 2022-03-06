Ukrayna istihbaratı Denis Kireev'i kendilerinin öldürmediğini iddia etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna müzakereleri heyetinde de bulunan Ukraynalı diplomat Denis Kireev'in kendilerinin öldürmediğini iddia etti.

Ukrayna İstihbarat Servisi, Denis Kireev'in özel bir görevi yerine getirirken öldürüldüğünü belirtti.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk toplantısına da katılan Ukrayna heyeti üyesi diplomat Denis Kireev'in evinin önünde vurularak öldürülmüştü. Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Denis Kireev, Ukrayna tarafından casusluk ve vatana ihanetle suçlandığı belirtilmişti.