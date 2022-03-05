Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk heyetinde bulunan Ukraynalı diplomat öldürüldü

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk toplantısına da katılan Ukrayna heyeti üyesi diplomat Denis Kireev'in evinin önünde vurularak öldürüldü. Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Denis Kireev'in Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından tutuklandığı sırada öldürüldüğünü söyledi. Ukraynalı gazeteci Anatoliy Shariy de, Kireev'in aslında Kiev'in merkezindeki bir adliye binasının önünde vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

Denis Kireev, Ukrayna tarafından casusluk ve vatana ihanetle suçlanıyordu.

Ukrayna yetkilileri, Kireev'in ölümü hakkında resmi bir açıklama yapmazken, Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğü iddiasınıysa reddetti.