Ukrayna-İspanya maçı güvenlik nedeniyle ertelendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna ile İspanya arasında Kiev’de oynanması planlanan 2023 Dünya Kupası eleme maçının ertelendiğini açıkladı.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nd 27 Şubat Pazar günü oynanması planlanan 4'üncü hafta karşılaşması öncesi FIBA, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından erteleme gerekçesini "güvenlik endişesi" olarak duyurdu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ilk iki maçını kazanan İspanya, bir galibiyete sahip Ukrayna'yı 3'üncü hafta maçında 24 Şubat Perşembe günü Cordoba kentinde ağırlayacak.

Açıklamada, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin başlangıçta planlandığı gibi diğer grupların maçlarını etkilemeyeceği, buna İspanya ile Ukrayna arasında, 24 Şubat Perşembe günü Cordoba'da gerçekleşecek olan İspanya'nın ev sahibi olduğu 3'üncü karşılaşmanın da dahil olduğu ifade edildi. (İHA)