Tansiyon yükseliyor: Ukrayna tarafından Donetsk ve Lugansk'ta yeni saldırılar düzenlendi

Donetsk, Ukrayna kuvvetlerinin bölgedeki Staromikhaylovka yerleşimini 15 havanla bombaladığını duyurdu.
Donetsk'i hedef alan saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Öte yandan Lugansk'taki Aleksandrovsk'taki gaz boru hattının da Ukrayna kuvvetlerinin bombardımanı sonucu hasar gördüğü duyuruldu.
Ukrayna kuvvetlerinin Lugansk'taki Slavyanoserbsk'i bombalaması sonucu sivillerin yaralandığı belirtildi.
Lugansk: AGİT misyonu Ukrayna'nın insan hakları ihlalinde bulunduğunu doğruladı
Lugansk yönetimi, AGİT gözlem misyonunun Ukrayna askerlerinin bölgede insan hakları ihlalinde bulunduğunu doğruladığını açıkladı.
Donetsk: Ukrayna sabotaj grubu karayoluna patlayıcı yerleştirdi, 3 sivil öldü
Donetsk yönetimi, bir Ukrayna sabotaj grubunun Donetsk-Horlivla karayoluna yerleştirdiği mayını patlattığını açıkladı. Patlama sonucunda 3 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.