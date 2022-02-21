Putin Donbass'ı tanıdı, Rusya asker gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında Donbass'taki Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlık kararı hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı.

'De-komünizasyon mu istiyorsunuz? Bize uyar'

Putin, "Ukrayna tamamen Bolşevik Rusya tarafından kuruldu. Lenin ve yoldaşları bunu çok kaba bir şekilde, kendi topraklarını parçalayarak gerçekleştirdi. Lenin, direktifleriyle Ukrayna'yı yarattı ve Donbass'ı da içine sıkıştırdı. Ve minnettar torunları da onun adına yapılmış anıtları yıktı. De-komünizasyon mu istiyorsunuz? Bu bize uyar. Ukrayna'ya gerçek de-komünizasyonun ne olduğunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Komünist Parti liderleri ulusal sorunu çözdüklerini sandılar. Ama tahrifat ve aldatma pahalıya mal oldu" ifadesini kullanan Putin "Başlangıçta döşenen milliyetçilik mayını -SSCB'den ayrılma hakkı- uzaklarda bekliyordu. Ve Komünist Parti liderliği, kendisini Lenin'in kendi kaderini tayin hakkının restorasyonu hakkındaki açık laflarıyla sınırladı" diye konuştu.

Donbass'taki durum kritik ve akut hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun konuşmasında Donbass’taki durumun kritik ve akut hale geldiğini belirterek, “Donbass’taki durum yeniden kritik, akut hale geldi ve bugün sadece neler olduğunu değerlendirmek için değil, aynı zamanda alınan kararlar ve bu yönde atılabilecek olası adımlar hakkında sizi bilgilendirmek için doğrudan size sesleniyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Modern Ukrayna'yı tamamen Rusya yarattı

Putin, “Modern Ukrayna tamamen Rusya tarafından yaratılmıştır, Ukrayna tarihi bölgeleri reddetmektedir, kimse orada yaşayan vatandaşlara fikirlerini sormadı.” dedi. Putin, Sovyetler Birliği lideri Kruşçev’in nedeni anlaşılmaz şekilde Kırım’ı bıraktığını belirterek, Ukrayna’daki olayların hem Rusları hem de Ukraynalıları ilgilendirdiğini belirtti.

Putin geçmişteki olayların değiştirilemeyeceğini, ama üzerine konuşulması gerektiğini belirterek “Tabii ki geçmişte yaşananlar değiştirilemez, ancak en azından bunlar hakkında doğrudan ve dürüstçe, çekinceler olmadan ve herhangi bir siyasi ima olmadan konuşmalıyız” dedi.

Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir

Putin, “Bolşeviklerin temel hedefi devrimden sonra gücünü devam ettirmekti, Lenin’in devlet ilkeleri bir hatadan daha kötüydü” derken Lenin'i Ukrayna tarihini yazarı ve Ukrayna’nın mimarı olarak tanımladı. Putin, “Ukrayna geçmişinde ve şu anda ancak ‘Vladimir İlyiç Lenin’den sonraki Ukrayna’ olarak adlandırılabilir” diye ekledi.

Putin konuşmasında, Bolşevikler’in Donbass’ı kelimenin tam anlamıyla Ukrayna’ya “sıkıştırdıklarını” belirterek, “Bolşevik politikasının bir sonucu olarak, bugün bile haklı olarak Vladimir İlyiç Lenin’in adını taşıyan Ukrayna olarak adlandırılabilecek olan Sovyet Ukrayna meydana geldi” dedi.

Cumhuriyetlerin Sovyetler Birliği'ne izin verilmesi, SSCB'nin temeline atılmış bir mayındır

Putin, cumhuriyetlerin Sovyetler Birliği’nden ayrılmasına izin verilmesinin, SSCB’nin temeline atılan bir mayın olduğunu belirtirken, “Komünist Parti ütopik fantezinin geleceği hakkında düşünmedi, lakin milliyetçilik SSCB’nin kanatları arasında bekliyordu” dedi.

Rusya, SSCB'nin çözülmesinden sonra diğer cumhuriyetlere yardım etti

Putin, "Rusya Ukrayna'nın borçlarının tamamını ödedi, ama Kiev mülkiyet iade anlaşmalarının gerçekleştirmeyi reddetti" diye belirtirken, Ukrayna'nın hiçbir zaman devlet statüsüne sahip olmadığını, sadece bir model kopyaladını söyledi.

Sovyetler Birliği'nin çözülüşünün ardından, her şeye rağmen diğer cumhuriyetlere yardım edildiğini dile getiren Putin, "SSCB'nin çözülmesinden sonra Rusya'ya karşı hakaretlere, aldatmalara, iftiralara rağmen devletimiz ayrılan cumhuriyetleri tanımıştır, Ukrayna dahil diğer cumhuriyetlere yardım etmiştir." dedi.

Ukrayna Batı ile pazarlık için Rusya'yı kullandı

Ukrayna'nın Batı ile pazarlık için Rusya'yı kullandığını belirten Putin, "Ukraynalı yetkililer Batı ile pazarlık yapmak için Rusya'ya yakınlaşacakları yönünde şantaj yaptılar, kendileri için bir kayıptı, aksi takdirde Ukrayna'daki Rus etkisinin artacağını iddia ettiler" dedi. Putin, "Ukraynalı yetkililer, en başından beri şunu vurgulamak istiyorum, devletlerini bizi birleştiren her şeyin inkarı üzerine kurmaya başladıkları ilk adımlardı, milyonlarca insanın bilincini, tarihsel hafızasını çarpıtmaya çalıştılar." diye ekledi.

Ukrayna bölünmüş durumda ve ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın bölünmüş durumda ve ciddi bir ekonomik kriz yaşadığını belirterek, "Ukrayna'da gücü elinde tutan radikallerden oluşan organize terör, Odesa'da insanları cezalandırma için her şeyi yaptı, bu suçları cezalandırmak için her şeyi yapacağız" dedi. Putin, Ukrayna vatandaşlarının suya dahi ulaşmak için paraları olmadığını, bunun sebebinin SSCB'nin yıkılışı olduğunu, "Ukrayna'da birçok kişinin su ve ortak kullanım malzemelerine ulaşmak için paraları yok. Bunun nedeni Rusya İmparatorluğu'nun geri çekilişi ve yıkılışı. Ukrayna ekonomisinin çöküşüne ülkenin düpedüz soygunu eşlik etti" diye ifade etti.

Ukrayna'da bağımsız bir mahkeme kalmamıştır

Batı'nın Ukrayna'nın hukuk sistemini ele geçirdiğini belirten Putin, "Ukrayna'da bağımsız bir mahkeme yok. Batı'nın talebi üzerine, Kiev makamları uluslararası kuruluşların temsilcilerine en yüksek yargı organlarının, adalet konseyinin ve yargıçların yeterlilik komisyonunun üyelerini seçme konusunda öncelikli hak verdi." dedi.

Ukrayna'da kilisenin bölünmesi de devlet politikasının bir aracı

Ukrayna'da insanların inanma hakkı taleplerinin de devlet politikası ile ellerinden alındığını belirten Putin, "Ukrayna'da kilisenin bölünmesi bile alaycı şekilde devlet politikasının bir aracına dönüştü. Mevcut liderlik, Ukrayna vatandaşlarının inanma haklarına ve taleplerine yanıt vermiyor" dedi.

Ukrayna'nın nükleer silah planları

Putin, "Ukrayna'nın nükleer silah üretme planları boş palavralar değil. Bu tür silahların ortaya çıkması dünyadaki durumu en büyük şekilde değiştirecek. Buna tepki göstereceğiz. Şayet Ukrayna'nın kitle imha silahları varsa; dünyadaki, Avrupa'daki ve Rusya'daki durum çarpıcı biçimde değişecek. Moskova buna tepki vermeden edemez." diyerek Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planları içerisinde olduğunu ifade etti.

Ukrayna Ordusu'nu NATO yönlendiriyor

Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kararları doğrudan NATO Karargahı'ndan gelebilir." dedi.

ABD'nin, Gürcistan ve Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir politika için kullandığını ifade eden Putin bunun nedenini, "NATO, Rusya gibi büyük bir ülkenin var olmasını istemiyor. Rusya gibi büyük ve bağımsız bir ülkeye ihtiyaçları yok. Geleneksel Amerikan politikası bu." diye açıkladı. Putin sözlerine, "Rusya, NATO’nun bir barış birliği olduğu yönündeki sözüne tekrardan inanmak istiyor" diye devam etti.

NATO'nun genişlemesi

NATO'nun verdiği sözleri tutmayarak beş kez genişlediğini hatırlatan Putin, "NATO daha önce beş kez genişleme dalgası yaptı. Bugün haritaya bir bakın, Batılı ülkelerin NATO’nun doğuya ilerlemesini önleme sözlerini nasıl tuttuklarını göreceksiniz. Bizi kandırdılar. Arka arkaya beş kez NATO genişledi. 1999’da Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan, 2004’te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ ve 2020'de Kuzey Makedonya'nın ittifaka kabul edildiğini açıkladılar." dedi.

Ukrayna ve yolsuzluk

Ukrayna'nın yolsuzluğa gömüldüğünü ve demokratik seçimlerin aslında bir örtü olduğunu ifade eden Putin, "Ukrayna’da sürdürülebilir bir devlet mekanizması henüz gelişmedi ve siyasi olarak seçime dayalı prosedürler, çeşitli oligarşik klanlar arasında güç ve mülkiyetin yeniden dağıtımı için yalnızca bir örtü, bir perde işlevi görüyor. Şüphesiz ki yolsuzluk ve sorunlar Ukrayna için özel bir karakter kazandı. Kelimenin tam anlamıyla Ukrayna’ya nüfuz etti, aşındırdı." dedi. 2014'teki olayları anımsatan Putin, "Yolsuzluk Ukrayna devletini aşındırdı, radikaller Batı’nın desteğiyle 2014’te halkı haklı protestolarından yararlandı ve Maidan’ı bir darbeye sürükledi." diye ekledi.

Ukrayna Batılı müttefiklerini geride bıraktı

Vladimir Putin açıklamasında, Ukrayna'nın Batı'yı geride bırakarak yaptırımları kendi vatandaşlarını baskılamak için bir araç olarak kullandığını, "Ukrayna Batılı müttefiklerini geride bıraktı ve kendi vatandaşlarına, işletmelerine, TV kanallarına, diğer medya organlarına ve hatta milletvekillerine karşı yaptırımlar gibi araçlar icat etti." diye açıkladı.

Batı, Donbass'ta korku ve soykırımı görmemeyi tercih ediyor

Rusya’nın güvenlik garantisi teklifinin Batılılar tarafından daha eşikte reddedildiğini belirten Putin, Donbass hakkında "Yeni Dünya, Donbass’taki korku ve soykırımı görmemeyi tercih ediyor" dedi. Putin ayrıca Rusya'nın gerekli önlemleri alacağını söyleyerek, "Rusya’nın güvenliği için sorumlu önlemleri almakta tam hakkı var ve biz yapacağız." dedi.

Putin Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıdı

Putin konuşmasının ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması hakkında" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması hakkında" başlıklı kararnameleri imzalayarak Donbass'taki cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımış oldu.

Putin'in kararının ardından Donbass'ta kutlamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından halk sokağa döküldü. Donbass’taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

Donbas’taki krizi diplomatik yolla çözmek için çabaladıklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini açıklayan Putin, "NATO'nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass’ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" demişti.

Rusya Donbass'a 'barış gücü' gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki halk cumhuriyetlerine barış gücü gönderme talimatını verdi.

Yapılan açıklamada, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" diye belirtildi.

Putin'in talimatı Rusya'nın Donbass'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıması kararını imzalamasının ardından geldi.

Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları tavsiye edilmektedir

Dışişleri Bakanlığı "Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine Seyahat ve Güvenlik Durumu Duyurusu" başlıklı bir duyuru yayımladı.

"Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verilen açıklama şöyle:

"Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçilmesi mümkündür"

Suriye Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımaya hazır

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Putin'in bu gece aldığı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının ardından Donbass'taki cumhuriyetleri tanımaya hazır olduğu kaydedildi.

Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin Sputnik'e verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" dedi.

Rusya'nın kararının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasının ardından açıklamada bulundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Bu karar, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekilmesi anlamına geliyor. Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Donbass kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının kabul edilemez olduğu yönünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir” denildi.