Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında ilk görüşme doğrulandı

Rus basını Ukrayna'nın Belarus'un Gomel bölgesinde müzakereleri kabul ettiğini duyururken Ukrayna henüz bu gelişmeyi doğrulamamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Görüşmenin Belarus Ukrayna sınırındaki Pripyat Nehri'nde yapılacağı bildirildi.

Rusya'nın müzakere heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy Gomel'de Rus heyetin hazır olduğunu ve Ukrayna heyetini müzakereler için beklediklerini duyurmuştu.

Rusya Ukrayna'nın, Gomel'de müzakereleri kabul ettiğini duyuruken Ukrayna tarafı henüz bunu doğrulamamıştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da yaptığı açıklamada "Müzakereye başlamak için yollar arıyoruz. Rusya'nın ifade ettiği 'Silahları bırakın Gomel'e gelin ültimatomuna inanmadık ve bunu yapmadık.' Ama asla ve asla müzakerelerden vazgeçmiyoruz" dedi.

Önceki saatlerde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi yapmıştı.



