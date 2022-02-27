'Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeye saatler var'

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin henüz başlamadığı belirtiliyor. Tarafların müzakerelere Belarus-Ukrayna sınırında başlayacağı, Rusya heyetinin bölgeye gittiği duyurulmuştu.

RIA'nın aktardığına göre Kiev'den gelen açıklamalar müzakerelerin birkaç saat daha başlamayacağı yönünde. Ajans henüz bu bilginin Rusya tarafından doğrulanmadığını duyurdu.

Ukrayna medyasında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in basın sekreterine dayandırılan bilgiye göre Ukrayna heyeti için "çok zorlu lojistik ve güvenlik tedbirleri" nedeniyle görüşmeler birkaç saat daha başlamayacak.

Kremlin'den yapılan ilk açıklamada görüşmelerin Belarus'un Gomel bölgesinde yapılacağı belirtilmiş, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştüğünü ve Rus heyetiyle görüşmelerin Ukrayna-Belarus sınırında yapılmasını kabul ettiğini söylemişti.

Öte yandan CNN International Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Enin'e dayandırdığı haberinde, müzakerelerin yerel saatle Pazartesi sabahı başlayacağını duyurdu. Kiev'den gelen bu bilgi Rusya tarafından henüz teyit edilmedi.

Daha önce Ukrayna medyası Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi'ndeki temsilcisi Fedor Venislavsky'nin halihazırda görüşmelerin başladığı iddiasını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin başladığı iddiasını yalanlamıştı.