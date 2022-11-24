Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası kapsamında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan takasta Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası, Çernobil Nükleer Santrali ve Yılan Adası'nda savaşırken esir alınanların bulunduğunu belirtti.

Yermak, "Bugün 2'si subay 50 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtarmayı başardık. Bunların 20'si Ulusal Muhafız, 12'si Deniz Kuvvetleri, 10'u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, 6'sı sınır muhafızı, ve 2'si de gönüllü asker" ifadelerini kullandı.

50 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken bu kişilerin, Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan esir takasında 35 Rus askeri ile biri sivil 35'i asker 36 Ukraynalı serbest bırakılmıştı.

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ile enerji sistemlerini vurduk

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla dün saldırı düzenlediklerini söyledi. Dün Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları düzenlediklerini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 23 Kasım'da Ukrayna'nın askeri yönetim sistemlerine ve bu sistemlerle ilgili enerji altyapı unsurlarına yönelik havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenledi" dedi.

Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu savunan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların, çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov yaptığı açıklamada Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hedeflere yönelik ise saldırı düzenlemediklerini kaydetti.

Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü belirten Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini iddia etti.