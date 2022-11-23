Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 35 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanan askerlerin Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

36 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biri sivil, 35'i asker toplam 36 vatandaşımızı evlerine getirdik" ifadesini kullandı.

Bunların arasında Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası'nda savaşanlar ile Çernobil Nükleer Santrali'nde savaşın ilk günlerinde esir alınan askerlerin bulunduğunu belirten Yermak, "8 ay boyunca esaret altında olan vatandaşları kurtarabildik" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında en son 3 Kasım'da yapılan esir değişimi kapsamında 107 Rus ve 107 Ukraynalı asker karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. (AA)