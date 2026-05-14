Ukrayna İHA’ları Letonya’da hükümet düşürdü

NATO üyesi Letonya’nın Rusya sınırında bir petrol deposuna düşen insansız hava araçları (İHA) hükümet krizine yol açtı. Koalisyon ortağı parti, hükümetten çekilirken bugün de Başbakan istifasını duyurdu.

Letonya Başbakanı Evika Silina koalisyon ortağı İlericiler Partisi’nin hükümetten çekilmesinin ardından bugün görevi bıraktığını açıkladı.

İlericiler Partisi'nin hükümet koalisyonundan ayrılmasıyla lideri olduğu Yeni Birlik ittifakı parlamento çoğunluğunu kaybeden Başbakan Silina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “zor ama dürüst bir karar” alarak görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Silina, paylaşımında istifasına yol açan krizin nedenini “siyasi kıskançlık ve dar parti çıkarlarının sorumluluğun önüne geçmesi” olarak açıkladı.

Silina'nın istifası, iktidar koalisyonunun bir parçası olan İlericiler Partisi'nin 13 Mayıs'ta hükümete desteğini çektiğini açıklamasının ardından geldi.

Savunma Bakanı istifa etmişti

İlericiler Partisi'nden Savunma Bakanı Andris Spruds, Rus hava sahasından Letonya'ya giren Ukrayna’ya ait İHA’larla ilgili olaylar nedeniyle istifa etmişti. Spruds istifasını duyururken anti-dron sistemlerinin yeterince hızlı yanıt veremediğini söylemişti.

Çok sayıda İHA'nın, 7 Mayıs'ta Rusya'dan Letonya hava sahasına girdiği tespit edilmiş, bunlardan 2'si Letonya topraklarına düşmüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha söz konusu İHA’ların Ukrayna’ya ait olduğunu açıklamıştı. Sibiha İHA’ların ”Rus elektronik savaşının Ukrayna İHA'larını Rusya'daki hedeflerinden kasıtlı olarak saptırması” sonucu Letonya’ya uçtuğunu savunmuştu.

Rusya NATO ülkelerini gizlice Ukrayna'ya hava sahalarını kullandırmakla suçluyor

Rusya NATO ülkelerini Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflerine saldırılar düzenlemek için hava sahalarını kullanmasına üstü kapalı bir şekilde izin vermekle suçluyor.

Mart ortasından bu yana Ukrayna İHA’larının karıştığı olayların bildirildiği birçok ülkedeki yetkililer, Kiev'in askeri planlamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e Helsinki'nin Ukrayna uçaklarının hava sahasına girmesini kabul edilemez bulduğunu söylediğini belirtmişti. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ise Ukraynalıların İHA’larını Estonya topraklarından uzak tutmaları ve faaliyetlerini daha iyi kontrol etmeleri gerektiğini söylemişti.