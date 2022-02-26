Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de dağıtılan silahlarla ilgili açıklama yaptı.
Sputnik'teki habere göre Monastırskiy "gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını" açıkladı.
Haber Merkezi
Ukrayna İçişleri Bakanı: Kiev'de 25 binden fazla silah dağıtıldı
Ukrayna İçişleri Bakanı, Kiev'de dağıtılan silah sayısını açıkladı.
Haber Merkezi
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de dağıtılan silahlarla ilgili açıklama yaptı.
Sputnik'teki habere göre Monastırskiy "gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını" açıkladı.