Ukrayna İçişleri Bakanı: Kiev'de 25 binden fazla silah dağıtıldı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de dağıtılan silahlarla ilgili açıklama yaptı.

Sputnik'teki habere göre Monastırskiy "gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını" açıkladı.