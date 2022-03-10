Ukrayna heyetinin içinde Gülen bağlantılı ABD casusu iddiası

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Rus heyetiyle yapılan görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereciler arasında bir ABD casusu olduğunu açıkladı. Ria’nın aktardığına göre Umerov, “Belarus'ta üç tur müzakere gerçekleşti. Kiev'in müzakere grubunda, bir Kırım Tatarının varlığı dikkatimden kaçmadı ve Ukrayna'nın Verkhovna Rada milletvekili adaşım Rüstem Umerov'un ismini gördüm. Onu bir ABD casusu ve yurtdışına kaçan Türk imam Fethullah Gülen ile bağlantılı gri bir kardinal olarak düşünmek için birçok sebebim var" açıklamasında bulundu.

Rüstem Umerov'un görevinin, tarafların çabuk anlaşmasını engellemek ve mümkün olduğunca ABD istihbaratını bilgilendirmek olduğunu aktaran temsilci, Umerov'un Kırım ablukasının organizatörü, Rusya'da yasaklanan aşırılık yanlısı 'Kırım Tatar Halk Meclisi' nin lideri Mustafa Cemilev'in ticari varlıklarının ana sahibi olduğunu söyledi. Ayrıca temsilci, Rüstem Umerov’un Gülen tarafından desteklenen ve fonlanan Nurcu eğitim sisteminden geçtiğini belirtti.