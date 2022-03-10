Lavrov ve Kuleba Antalya'da: Görüşme başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleşecek kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı görüştü.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" yazdı.
Çavuşoğlu Kuleba'yla görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.
Lavrov ve Kuleba buluştu
Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'de aynı masaya oturdu. Bakanlara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.
Ukrayna heyetli ile ikili görüşme
Rusya heyeti