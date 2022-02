Ukrayna heyeti, müzakereler için Belarus'a gidiyor

Interfax haber ajansı, Ukrayna delegasyonunun Rusya'yla müzakereler için Belarus'un Gomel kentine doğru yola çıktığını aktardı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Yardımcısı ve Rus Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Rusya ile müzakereler için Belarus'taki Gomel'e gideceğini söyledi. Heyet Başkanı Medinsky, Rus temsilcilerinin her an müzakerelere hazır olduğunu kaydetti. Medinsky, "Bizim için her saat kurtarılmış bir hayat" dedi.

Rus heyetinin bir diğer üyesi Leonid Slutskiy'ye göre Rusya, Ukrayna ile yapılacak görüşmelerde oldukça "sert" bir yaklaşım sergileyecek.