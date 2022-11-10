Ukrayna: Herson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Herson yönünde Rusya'ın lojistik yollarını, birliklerinin kontrol ve destek sistemini yok ettiklerini belirterek “Herson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullandı.

Rusya'nın 'iyi niyet jesti'nin arkasında "Ukrayna Savunma Birlikleri'nin muazzam çabalarının olduğunu" söyleyen Zalujnıy, “Tıpkı Kiev'den ve Harkov bölgesinden geri çekilip Yılan Adası'nı terk etmesi gibi, Herson'dan muhtemel çıkışı da aktif eylemlerimizin sonucudur” ifadesini kullandı.

'Ukrayna, Herson’da taarruza devam ediyor'

Şimdiye kadar, "Rus işgal birliklerinin Herson'dan sözde geri çekilmesiyle ilgili bilgileri ne teyit ne de yalanlayabileceklerini" söyleyen Zalujnıy, “Taarruzumuza devam ediyoruz” dedi.

Zalujnıy, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde, 1 Ekim'den bu yana 36,5 kilometre ilerledikleri ve geri alınan bölgenin toplam alanının 1381 kilometrekare olduğu bilgisini paylaştı.

Zalujnıy, Herson’da 41 yerleşim yerinin kontrolünün yeniden sağlandığını kaydetti.

Zalujnıy, son 24 saatte, Petropavlovka-Novoraysk yönünde 7 kilometre ilerleyerek 6 yerleşim birimini, Pervomayısk-Herson’da ise 6 yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını belirterek, toplam 264 kilometrekare toprağın tekrar ele geçirildiğini sözlerine ekledi. (AA)