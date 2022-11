ABD: Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askeri öldü

New York'ta "The Economic Club" adlı kuruluşta konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın savaşın başlarında ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson kentinden çekildiğini ve kış boyunca "savaşta olası bir sıkışmanın" her iki ülkeye de barış görüşmesi için fırsat sağlayabileceğini belirtti.

Rusya'nın Herson'da 20 bin ile 30 bin askeriyle tam geri çekilmesinin birkaç hafta sürebileceğini dile getiren Milley, Rusların geri çekilmeyi birliklerini bahar taarruzuna hazırlamak için kullanmalarının mümkün olduğuna işaret etti.

Milley, "Bunu (Dinyeper) nehrinin güneyinde savunma hatlarını yeniden kurmak için güçlerini korumak amacıyla yaptıklarına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya ile Ukrayna arasındaki 9 aydır devam eden savaşta 40 bin kadar Ukraynalı sivil, 100 binden fazla Rus askeri öldürüldü veya yaralandı" diyen Milley, Ukrayna tarafında da benzer sayıların muhtemel olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamıştı. (AA)