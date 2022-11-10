Erdoğan: Rusya'nın Herson'dan çekilmesi olumlu bir karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına ilişkin olarak ''Putin'i nasıl ikna ettiniz?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Bu bir lider siyasetidir, gereğini de yaptık. Putin ile birbirimize saygımız var'' dedi.

'Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu bir lider siyasetidir. Putin ile lider siyaseti gereğini gerçekleştirdik. Birbirimize olan güven olmasa bu adımı atamazdık.

Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar.

Rus-Ukrayna savaşında arabuluculuk noktasında çalışmamız devam ediyor. G20'ye Rusya'dan katılım olursa, görüşme imkanımız olacak. Aksi halde telefon diplomasini sürdüreceğiz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor ancak tarih vermek akıl karı değil.

Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma belki de Sinop'ta nükleer bir adım, savunma sanayide attığımız adımlar birbirimizse saygıyı da teşvik ediyor. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik, takipçisiyiz.

'Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz'

Ermenistan ile son olarak Prag'da görüştük. Ermenistan, Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürse bizim de ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Diaspora, gerek Fransa gerek Amerika'da aleyhte çalışıyor. Aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor.

(Ermenistan'la ilişkiler) Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan'la adımları bizim adımlarımızı olumlu etkiler.

Diaspora, gerek Fransa gerek Amerika'da aleyhte çalışıyor. Aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor.

Semerkant Zirvesi