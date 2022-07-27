Ukrayna Herson'da bulunan köprüye saldırdı

Ukrayna, Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Herson'u geri almak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve Rusya'nın bölgedeki kuvvetlerine takviye yapmak için kullandığı öne sürülen Antonivka Köprüsü'nü vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprünün hedef alınmasının ardından kişisel Twitter hesabundan yaptığı İngilizce paylaşımında "İşgalciler Dnipro Nehri boyunca yüzmeyi öğrenmeli ya da hala mümkünken Herson'dan ayrılmalılar. Üçüncü bir uyarı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafı, köprünün Rusya'nın bölgeye ikmal yapmak için kullandığını öne sürüyor.