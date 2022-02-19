Ukrayna havan saldırısı başlattı, Donetsk Halk Cumhuriyeti seferberlik ilan etti

Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti , Ukrayna ordusunun saldırı başlatmasının ardından vatandaşlarının Rostov Bölgesi'ne tahliye edildiğini duyurdu.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin, cumhuriyette genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladığını söyledi.

Pushilin, "Yedekte bulunan yurttaşları askeri komiserliklere gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik kararnamesi imzaladım" dedi.

Pushilin, "Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri topraklarına yönelik geniş çaplı bombardımanı sürüyor. Ordumuz, yalnızca son günlerde Ukrayna özel servislerinin çeşitli terörist saldırı girişimlerini engelledi" dedi.

Ukrayna'nın havan saldırıları sonucu trafo ve su sitemlerinin zarar gördüğü, bazı köylerde elektrik ve su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.