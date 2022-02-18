Donetsk'in merkezinde bir araçta patlama

Ukrayna'nın saldırgan tavırları ve Donbass bölgesini hedef alan saldırıları sonrası bölge yönetiminden sivil halkın tahliyesine yönelik açıklamalar gelirken, Donetsk'te sivil savunma sirenlerinin çaldığı öğrenildi.

Bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Hükümet binası yakınında patlama

Bölgeden tahliyelerin başlamasının ardından bir araçta patlama meydana geldi.

Donetsk Halk Milisi Sözcüsü, yerel saatle 19.00 sularında hükümet binasının yakınındaki bir otoparkta bir aracın havaya uçtuğunu ve patlamanın yankılarının şehir genelinde duyulacak kadar güçlü olduğunu söyledi. Aracın askeri bir cip olduğu kaydedildi.

Patlamada çevredeki binaların hasar görmediği açıklandı. Bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi.

'Patlama sabotaj'

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, aracın Donetsk Halk Milisi Komutanı Denis Sinenkov'a ait olduğunu bildirdi.

DHC Başbakanı Denis Puşilin, patlamanın sabotaj eylemi olduğunu açıkladı.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Donbas'a yönelik bir taarruz harekâtının çok sayıda can kaybına yol açacağını, böyle bir senaryonun düşünülmediğini söyledi.