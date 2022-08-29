Ukrayna güneyde saldırıya geçti, Rusya 'girişim başarısız' dedi

Ukrayna ordusu ülkenin güneyinde Rusya'nın kontrolüne geçen bölgeleri geri almak üzere "uzun süredir beklenen" karşı-saldırıya başladığını duyurdu. Rusya ise saldırı "girişimi" olduğunu doğrularken, girişimin başarısız olduğunu, Ukrayna birliklerinin önemli kayıplar verdiğini ileri sürdü.

Ukrayna devlet televizyonuna göre, Ukrayna ordusuna bağlı güney komutanlığı sözcüsü Natalia Humeniuk yaptığı açıklamada "Bugün Herson bölgesi de dahil farklı yönlerde saldırı eylemlerine başladık" dedi, Rusya'nın güney lojistik rotalarının "sorgulanamaz bir biçimde zayıflatıldığını" öne sürdü. Humeniuk ayrıca geçen hafta 10'dan fazla Rusya ordusuna ait mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın güneydeki Mikolayiv ve Herson bölgelerinde saldırı girişiminde bulunduğunu belirtirken, Ukrayna birliklerinin önemli kayıplar verdiğini ileri sürdü.

RIA'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna birliklerinin saldırı girişiminin "sefil bir şekilde" başarısız olduğu açıklamasını yaptı.