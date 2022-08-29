Rus hacker grubundan Ukrayna'da İHA üretmeyi planlayan Baykar'a tehdit

Rusya’nın en büyük hacker grubu olduğu iddia edilen Killnet, Türk şirketi Baykar’a yönelik tehdit mesajı yayınladı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre; Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Kiev’i desteklediği açıklayan ABD, Norveç, Romanya, Litvanya, İtalya, Çekya, Letonya gibi ülkelere saldırılarıyla adını duyuran Kremlin destekli hacker grubu Killnet, Telegram kanalından yaptıkları açıklamada, Bayraktar SİHA’larını üreten Baykar’ı ve şirketin sahibi Bayraktar Ailesi’ni tehdit etti.

Türkiye’yi de tehdit eden hacker grubu daha önce ABD’li savunma devi Lockheed Martin’e DDoS saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

'Rusya'ya SİHA satmayız'

BBC Rusça servisine konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, "Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını vermişti.

Kremlin’in desteklediği Hacker grubu Killnet’in tehdit mesajı, bu açıklamaların ardından geldi.

'Üretim yaparsa tesisi vururuz'

Daha önce Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji’nin, Ukrayna’da SİHA üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına yönelik haberler üzerine tesisin meşru hedef olacağını açıklamıştı.