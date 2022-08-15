Rusya'nın 'imha ederiz' tepkisinin ardından Baykar'dan Ukrayna'da SİHA fabrikası açıklaması

Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gelecek 3 yıl için sipariş alamayacak kadar dolu olduklarını ifade etti.

T24'ün aktardığı habere göre, Ukrayna'nın Come Back Alive Vakfı'na konuşan Bayraktar, "TB2 ve Akıncı dronları seri üretimde. İkisi için de talep var" dedi.

Baykar Genel Müdürü, Bayraktar TB2 için 22 farklı ülkeyle ihracat sözleşmesi yapıldığını dile getirdi.

Ayda 20 SİHA üretim kapasitesi

Kızılelma isimli insansız savaş uçağı üzerinde de çalışan Bayraktar, üretim kapasitelerini artırmak istediklerini ve bunu Ukrayna'da açılacak bir fabrika ile sağlamayı umduklarını belirtti. Bayraktar, mevcut olarak ayda 20 SİHA üretecek kapasiteleri olduğunu belirtti.

Bayraktar, Ukrayna'da Akıncı ve TB2 SİHA'larının yanı sıra Kızılelma da üretmek istediklerini ifade etti.

'Ukrayna stratejik partnerimiz'

Araştırma tesisi ve ileri üretim merkezi için inşaatın başladığını belirten Bayraktar, "Ukrayna'yı stratejik partnerimiz olarak görüyoruz. Ukrayna'yı bir üretim merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Bayraktar TB2 fabrikasının Ukrayna'da 2023 sonu itibariyle üretime başlayabileceğini açıklamıştı.

Rusya 'yok ederiz' demişti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, RBK-Ukrayna Haber Ajansına verdiği röportajda Baykar'ın Bayraktar TB2 SİHA'ları üretecek bir fabrikanın inşası için Ukrayna'da bir arsa satın aldığını bildirerek, "Fabrikanın projesini de geliştirdiler ve onu sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyorlar" ifadeleri kullanmıştı.

Bodnar'ın açıklamalarının üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Bayraktarları üretecek fabrikanın Ukrayna'da inşa edilmesi durumunda, bu tesis derhal demilitarizasyona tabi tutulacaktır" dedi.

Bayraktar Ukrayna'ya SİHA hediye etmişti

Polonya ve Litvanya gibi ülkelerde Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'larının alınması için yardım kampanyası düzenlenmiş, kampanya sonrasında Baykar Teknoloji, SİHA'ları ücretsiz bir şekilde Ukrayna'ya verme kararı almıştı.

'Rusya'ya asla SİHA satmayız'

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçtiğimiz ay CNN International'a verdiği röportajda, "Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz" açıklamasında bulunmuş, istemesi halinde Rusya'ya SİHA satar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, "Rusya'ya asla SİHA satmayız" demişti.