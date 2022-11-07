Ukrayna: Elektrik tamamen kesilirse Kiev boşaltılabilir

BBC’de yer alan habere göre, Ukrayna savaşı devam ederken Rusya, ülkedeki kritik altyapıları hedef alırken Ukrayna’nın dört bir yanında elektriğe erişim zorlaşıyor. Hasar gören elektrik altyapılarının tamir edilmesi için elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ukrayna televizyonuna açıklamalarda bulunan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın altyapıyı hedef alışını “terörizm” ve “soykırım” olarak niteledi. Kliçko, her türlü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini söylerken üç milyon nüfuslu şehrin sakinlerinin elektriğin tamamen gitmesi durumunda tahliyeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Kliçko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçlayarak “Bizi öldürmek istiyor. Donmamızı ve topraklarımızı ele geçirebilmek için kaçmak zorunda kalmamızı istiyor” dedi.

Başka bir belediye yetkilisi de elektriğin tamamen gitmesi durumunda Kiev’de su tedariğinin de etkileneceğini söyledi.